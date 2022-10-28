Подмосковье направит 13 миллиардов рублей на льготные лекарства в следующем году | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 12:55 Подмосковье направит 13 миллиардов рублей на льготные лекарства в следующем году

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Жители Подмосковья смогут получить льготные лекарства более чем в 300 аптеках региона. На препараты выделят около 13 миллиардов рублей в 2023 году, сообщили в Мособлдуме.

Закупку льготных лекарств включили в бюджет Подмосковья. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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«На сегодняшний день жители Московской области могут получить льготные препараты более чем в 300 аптеках региона. Кроме этого, получить льготные лекарства можно в фельдшерско-акушерских пунктах», — сказал он.

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Спикер добавил, что в следующем году регион примет участие в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

«Доставка рецептурных лекарств на дом будет удобна нашим жителям, она поможет повысить их доступность, особенно для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.