26 мая 2023, 13:16
Подмосковье начнет закупку противогололедных материалов в июле
Минувшей зимой было отмечено много перепадов температуры через ноль, из-за чего на улицах образовывалась ледяная корка. Бороться с ней помогают противогололедные материалы — план закупок на следующий сезон уже подготовили в Главном управлении содержания территорий.
По словам главы ведомства Светланы Аиповой, в совместных закупках материалов будут участвовать 55 округов. На аукцион планируют выйти в июле.
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«В августе, при проведении процедур без замечаний, уже будут заключены контакты на поставку. Отмечу, что совместная закупка не предполагает совместного контракта: каждое учреждение будет иметь свой договор и комплект документов», — добавила она.
Светлана Аипова отметила, что наличие нужного количества противогололедных материалов — это один из пунктов зимнего чек-листа. За своевременным началом работ по нему будут следить сотрудники ГУСТ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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Благоустройство
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