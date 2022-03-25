25 марта 2022, 12:47
Подмосковье на 48% выполнило план социальной газификации
Голубое топливо пришло еще в 1354 населенных пункта Подмосковья. Его провели по президентскому проекту «Социальная газификация». Работа идет опережающим темпом.
Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, выполнили уже 48% программы.
Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тысяч домовладений
Александр Самарин.
Он добавил, что до конца года осталось газифицировать 1451 населенный пункт в Московской области.
Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.