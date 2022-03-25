Подмосковье на 48% выполнило план социальной газификации

Голубое топливо пришло еще в 1354 населенных пункта Подмосковья. Его провели по президентскому проекту «Социальная газификация». Работа идет опережающим темпом.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. По его словам, выполнили уже 48% программы.

Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тысяч домовладений Александр Самарин.

Он добавил, что до конца года осталось газифицировать 1451 населенный пункт в Московской области.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.