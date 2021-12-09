«Сделать чудо за два года». Подмосковье нарастит темп социальной газификации

Проект «Социальная газификация» уже набрал высокий темп в Подмосковье. Еженедельно голубым топливом обеспечивают по 50 сел и деревень. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил большую команду «Мособлгаза» за то, что она с душой относится к работе.

Во время встречи с сотрудниками северо-западного филиала «Мособлгаза» Воробьев отметил их добросовестную работу и ответственное отношение к проекту.

Этот филиал обслуживает сразу 11 округов Подмосковья: Истру, Шаховскую, Красногорск, Клин, Химки, Долгопрудный, Лобню, Волоколамск, Лотошино, частично Мытищи и Солнечногорск.

Хочу поблагодарить всю команду — большое количество подрядных организаций. Люди, по сути, со всей страны приезжают, чтобы успеть за два года сделать маленькое чудо — провести газ в населенные пункты Андрей Воробьев.

К выполнению этого президентского проекта в Подмосковье привлекли подрядчиков со всей России. Они прокладывают трубы и подводят газ к границам домовладений.

Мобилизация сил

Сейчас над проектом в регионе работают уже более 1,7 тысячи человек и 430 единиц техники. Об этом доложил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Вы ставили задачу мобилизовать „Мособлгаз“. Мы приступили к мобилизации. По сути, в три раза больше ресурсов привлекли. У нас сейчас количество персонала увеличилось в два раза, техники — в три раза Игорь Баранов.

За пять месяцев газ по президентскому проекту получили 32 тысячи жителей Подмосковья. До конца года в графике стоит 1113 населенных пунктов, и в 953 из них топливо уже появилось.

«Я благодарен, что вся команда относится с душой. Потому что когда без души относишься, часто слышны нарекания. Где-то, может быть, нужно дополнительно объяснить человеку, чтобы он был по-настоящему доволен, счастлив», — сказал губернатор Московской области.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Наша задача в следующем году — темп работы нарастить. Руку уже набили. Мы понимаем, что все имеет значение Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что по каждому дому в населенных пунктах, вошедших в программу, есть индивидуальные решения для подключения. Их прорабатывают сотрудники «Мособлгаза».

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график работ.