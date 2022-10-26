Подмосковье на 32% нарастило строительство в этом году | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 11:09 Подмосковье на 32% нарастило строительство в этом году

Читать 360tv в

Количество начатых строек выросло в Подмосковье на 32% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Работы стартовали на 478 объектах, рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Строительство новых зданий началось в 47 городских округах. Из 478 объектов социальных 98. Среди них 36 школ и 35 детских садов. В прошлом году извещение о начале стройки получило 323 здания, рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

Реклама

«Самое большое количество объектов, строительство которых началось в этом году, — это многоквартирные дома: 115. В том числе в Раменском начали строить 17 жилых зданий, в Красногорске — 15, в Мытищах — 11», — сообщил он.

Реклама

Большинство строек, по данным министерства, оказалось в Красногорске. Там построят 44 дома. Еще по 37 — в Мытищах и Одинцове, 35 — в Ленинском округе и 32 — в Раменском. Еще 30 появится в Люберцах.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.