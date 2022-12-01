Подмосковье 01 декабря 2022, 11:40 Подмосковье экспортировало свыше 180 тысяч тонн напитков с начала года

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Сумма экспорта безалкогольных напитков из Подмосковья составила почти 140 миллионов долларов с начала года. Это на 40 миллионов больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Всего с января по сентябрь регион экспортировал более 180 тысяч тонн продукции. В прошлом году это число составило 152,3 тысячи тонн. Главным получателем товаров стал Казахстан, импортирующий на 103,7 миллиона долларов. После него следует Белоруссия — 10,8 миллиона и Киргизия — 7,8 миллиона. Лидерами среди экспортеров Подмосковья стали «Аквалайс» и «Мегапак».

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Подмосковье является одним из лидеров ЦФО по экспорту пищевых товаров. Также по итогам девяти месяцев года регион занял второе место по экспорту продукции АПК.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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