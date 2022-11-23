23 ноября 2022, 13:15
Воробьев: крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды появится в Подмосковье
Крупнейшее в Европе производство бутилированной воды запланировали создать в Подмосковье к концу 2029 года. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать. Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, это важный инвестиционный проект, а предприятие, где его реализуют, — современное и автоматизированное.
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«Приятно, что современное производство. Все автоматизировано у вас: физическую нагрузку несут машины, а всю умственную — те, кто управляет, операторы. Очень приятно», — отметил губернатор Подмосковья, навестив сотрудников предприятия.
Завод «Святой источник» находится в Дмитровском округе. Там в 2019 году началась реализация инвестиционного проекта, задача которого — создать крупнейшее в Восточной Европе производство бутилированной воды.
Сегодня завод «Святой источник» — лидер по продаже бутилированной воды. Пока здесь производят до 500 миллионов бутылок в год, а собираются миллиард
Андрей Воробьев.
По его словам, рынок воды конкурентный, а «Святой источник» — знаковый бренд, занимающий лидирующие позиции.
«Хотел бы поблагодарить инвесторов за то, что реализуют такой масштабный проект у нас в регионе. И конечно, самое главное — люди на предприятии. Это компетентные сотрудники, обладающие всем необходимым, чтобы управлять сложными линиями», — сказал Андрей Воробьев.
В цифрах
В общей сложности в новый проект вложат 10 миллиардов рублей инвестиций. На предприятии уже создали 200 рабочих мест, и 80% сотрудников — местные жители.
К 2026 году здесь запустят две производственные новые линии и столько же — к 2030-му, сообщил операционный директор завода «Святой источник» Юрий Науменко.
У нас новейшие технологи как по обработке воды и производству напитков, так и по бутилированию, хранению продукции
Юрий Науменко.
Группа компаний «ИДС Боржоми Россия» реализует этот проект на территории индустриального парка «Северное Шереметьево».
В прошлом году открыли первые три производственные линии, а к концу 2029-го предприятие выйдет на полную мощность.
Андрей Воробьев
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Дмитров
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