Важное 10 апреля 2023, 18:22 «Новый стандарт затрагивает все». Андрей Воробьев — о модернизации поликлиник Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о модернизации поликлиник Подмосковья

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Новый стандарт поликлиник внедряют в Подмосковье. Он изменит устаревшие подходы к приему пациентов и по многим направлениям сократит время ожидания в очередях, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Поможет и электронный формат услуг.

Благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка» в Подмосковье появился единый стандарт медицинской помощи. Задача — повысить эффективность работы и комфорт для пациентов.

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«У нас 20% посещений врачей связаны с выпиской рецептов, поэтому мы выписываем их в электронном виде и организуем для этого отдельные кабинеты. Новый стандарт затрагивает все: кабинеты забора крови и диагностики, регистратуру, отделения профилактики», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Принятые меры во многом помогут сократить время ожидания. Например, в очереди на забор крови можно будет потратить не более 10 минут вместо 90, а результаты придут в личный кабинет на «Госуслугах».

Кроме того, разделили потоки пациентов, чтобы уменьшить время ожидания в очередях.

Перезагрузка прошла уже в 50 взрослых поликлиниках. План на этот год — 50 взрослых и 50 детских поликлиник. Андрей Воробьев

Отдельно в Московской области модернизируют стоматологии, добавил губернатор.

Ранее он отметил, что около 200 тысяч пациентов ежедневно приходят в поликлиники Подмосковья.

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