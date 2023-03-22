22 марта 2023, 13:52
Подготовка к масштабной реконструкции Рогачевского моста началась в Дмитрове
Проектно-изыскательные работы по Рогачевскому мосту стартовали в Дмитрове. Реконструкцию начнут в следующем году, рассказали в Минтрансе Подмосковья. Проект позволит ликвидировать пробки на дороге.
Глава Дмитрова Сергей Колков отметил, что работы проведут от территории памятника «Танк» на въезде в город до Профессиональной улицы.
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«Будет четырехполосное движение вместо нынешних двух полос. И что особенно важно, не будет светофорного движения: мост будет проходить железную дорогу по путепроводу», — сказал он.
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Реконструкцию дороги включили в госпрограмму «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Для автомобилистов это долгожданный и важный проект, который позволит ликвидировать пробки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.
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Дмитров
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