«Область заслужила движение вперед». Около 4,5 миллиарда рублей вложили в подготовку к юбилею Тульского кремля

Строительство и отделочные работы почти завершили. Остались последние штрихи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В завершающей стадии беспрецедентные по своему размаху реставрационные работы. Они полностью преобразили лицо Тулы. Уже после завершения всех работ здесь откроется первый в России музейный квартал. <…> И очень много работы было сделано. Этот юбилей, безусловно, важная дата в истории нашей страны Дмитрий Чернышенко.

К юбилею Тульского кремля реставрируют более 70 исторических объектов, благоустраивают 50 общественных пространств и еще 11 малых поселений области.

Праздничная программа пройдет с 25 по 27 сентября. Изменение вида одного из важнейших исторических мест станет буквально подарком жителям и гостям Тулы. Она традиционно притягивает много туристов. Это отметил губернатор области Алексей Дюмин.

Мы уже видим приток и большое количество туристов, которые с огромным удовольствием едут к нам, в наш регион. <…> Мы будем идти дальше. Тульская область со своей историей заслужила движение вперед для того, чтобы мы стали узнаваемы и известны не только в России, но и уже во всем мире. Для этого есть весь потенциал Алексей Дюмин.

Туристический поток Тулы вырос почти в два раза за последние три года. Здесь появились новые гостиницы, рестораны, кафе. К открытию готовят и один из крупнейших музейных кластеров в стране. Отреставрированные купеческие дома будут филиалами четырех федеральных музеев. И один из них — музей-заповедник «Куликово поле».

«Особое внимание в работах мы уделили Тульскому кремлю и историческому центру. Сформировался настоящий культурный кластер. Несколько лет назад на выездном заседании президент дал поручение по строительству четырех культурных кластеров, которые должны иметь многофункциональное назначение», — уточнил Алексей Дюмин.

К юбилею выполнили более 100 проектов, включая масштабное восстановление выставочных мест, археологические и научные исследования. Благоустроили территории малых исторических городов и поселений.

Ранее вице-губернатор Наталья Виртуозова рассказала о том, как стартовал туристический сезон в Московской области и чем удобны путешествия по его городам.