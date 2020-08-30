Лучший сырный сомелье России-2020 сделал из своего товара Тульский кремль на фестивале в Подмосковье

«Лучшим сырным сомелье России 2020» признали Алексея Андреева. Диплом и сырный кубок он получил на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!», который проходит в подмосковной Истре.

Источник фото: телеканал «360»

Сырный сомелье — это специалист, который распознает сыры, умеет о них правильно, грамотно и красиво рассказать. Также он знает, как их преподнести, сделать сырную тарелку, провести дегустацию или праздник с использованием сыра.

В России такой профессии нет. В Европе же проводятся специальные курсы, даже работают целые школы.

«Без таких людей нам, сыроделам, продавать сыр очень сложно», — признался Андреев.

Он получил от организаторов приглашение поучаствовать в конкурсе. Сначала отказался, потому что он именно сыродел, а не сырный сомелье.

«Ну где я, а где сырный сомелье», — пояснил мастер. Но ему пообещали, что на фестивале будет весело, тогда и согласился.

У Андреева экономическое, юридическое и наполовину военное образование. Работал в бизнесе и банках. А вот в сферу сыроварения пришел 4,5 года назад. К сыру победитель конкурса пришел через дочку, которая до 2014 года работала во французской фирме, поставляющей свои сыры. Мужчина решил сделать свой сыр дома.

«Поехал за молоком на ферму, мы там взяли 10 литров, в кастрюльке сделали сыр первый. Потом случился 2014 год, соответственно, сыра не стало из Франции. И мы решили: „Давай-ка сделаем побольше сыра, друзей угостим“. А друзья сказали, что сыр отличный. Так все и пошло», — поделился своей историей лучший сомелье России 2020 года.

Сначала это был 40-литровый пастеризатор на 13-м этаже московской квартиры. А потом уехали жить в деревню с супругой, дочка сказала: «Все, давай сам». И я как-то погрузился в это и стал делать сыр Алексей Андреев, лучший сырный сомелье России 2020.

Теперь у мужчины сырное производство. Молоко покупает на фермах в Московской и Калужской областях. Сейчас пока делает сыр только из козьего молока, получается по 500-600 литров в неделю. Еще он работает технологом-консультантом на известной сыроварне De Famille в Московской области.

На сырного сомелье Андреев не учился. Однако это не помешало ему сделать свою первую сырную тарелку непосредственно на конкурсе, так потом еще и победить. Организаторы поставили перед участниками задачу — сделать арт-объект с использованием сыра на тему коронавируса. Сыродел сделал тарелку в виде земного шара — большого стола для друзей, семьи с использованием пяти видов сыров. А еще один арт-объект он посвятил 500-летию Кремля в Туле и 275-летию со дня рождения Василия Левшина. Это человек, который впервые в России в XVII веке создал поварню — книгу с рецептами русской еды.

Андреев рад, что на конкурсе оказался среди таких людей. С одной стороны, они — конкуренты, но при этом все же остаются коллегами.

«Было очень душевно. Борьба шла за очко, там разница в один балл. Все молодцы большие», — сказал сыродел.

Андреев уже отправил фотографию с конкурса свои друзьям и наставникам из Нидерландов и Франции. Они были в восторге, поразились, что такой конкурс проходит в Подмосковье.

Сыродел с удовольствием еще раз поучаствует на фестивале «Сыр! Пир! Мир!», признался он.

Андреев знаком с некоторыми сырными сомелье из Франции и Нидерландов. Его хороший друг — чемпион мира среди лучших сомелье 2019 года.

Победитель конкурса оценил сыр в России.

«Качество растет. Не могу сказать, что у всех, но многие стараются», — признался он.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит на сыроварне «Русский пармезан» в подмосковной Истре с 27 по 30 августа. Помимо традиционного натурального сыра, гостям фестиваля предлагают свежий мед, колбасы, ароматный хлеб, а также орехи, пиво и вино.

В конкурсе «Лучший сыр России» на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» участвовали 170 производителей сыра. Это рекордное количество за все время проведения гастрономического мероприятия.