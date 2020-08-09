Полюбоваться кремлем и отведать пастилы. Как провести выходные в Тульской области

Тульский кремль отмечает 500-летие. Отличный повод провести выходные в Тульской области. Выделяйте на эту поездку два, а то и три дня. Надо успеть посмотреть усадьбу промышленников Молосовых и продегустировать белевскую пастилу.

Тульский кремль

Главная официальная достопримечательность Тулы — кремль, которому осенью исполнится 500 лет.

Это старейшее сооружение города называют шедевром оборонного градостроительства. Пять столетий кремль защищал южные границы России от крымско-татарских набегов. И никто из врагов ни разу его не завоевал. Все это благодаря тому, что почти каждый участок каменной крепости продуман до мелочей. В частности, символ Тулы — Одоевская башня Кремля.

«Открою вам небольшой секрет: снаружи все пространство перед воротами замечательнейшим образом простреливается из угловой круглой башни Тульского кремля. Представляете, на какие жертвы должен был идти враг, пытающийся штурмовать ворота, находящиеся сбоку», — признался экскурсовод музея «Тульский кремль» Алексей Носов.

Подобных башен по периметру кремлевской стены девять. Причем каждая получила свое наименование и назначение. Какие-то из них — дозорные, другие — с секретными подземными проходами к реке. Поэтому Носов называет башни «каменной книгой» за их уникальную историю.

Дом Василия Жуковского

После каменных джунглей — на природу, в село Мишенское Белевского района. Там родился и жил поэт и художник Василий Жуковский. Местные пейзажи он запечатлел на своих картинах.

Рассмотреть их получше позволит Русланчик — жеребец соловой масти. По просьбе директора усадьбы Николай Матвеев катает на копытном по выходным всех желающих. Причем сидеть путешественники будут в карете, которую хозяин лошадки сделал из подручных материалов.

В имении гостям покажут еще и старинную самопрялку. Экскурсовод расскажет, что вращающее колесо запускает в действие струны, а также покажет катушку, на которую наматывается нить.

Музей Жуковского

А вот чтобы посмотреть на восстановленный кабинет поэта, нужно отправиться в Белев. Там, в Художественно-краеведческом музее, находится и он, и подлинник бюро.

«Одна из комнат Василия Андреевича Жуковского. Она практически точно повторяет обстановку вот этой комнаты. Мы ее воссоздали, чтобы можно было видеть, как он жил, работал. А это бюро, которое принадлежало поэту», — рассказала директор Художественно-краеведческого музея имени Жуковского Юлия Внукова.

Настоящая гордость белевского музея — книга. Она повествует о том, что у дворовой вдовы Елизаветы Дементьевны родился незаконнорожденный сын Василий. Раньше издание принадлежало церквям Белевского уезда, теперь же с нее начинаются экскурсии.

Усадьба Молосовых

Имение раскинулось в поселке Дубна Дубенского района. Усадьбу построил в 1803 году Петр Мосолов. Ее он украсил чугунными изделиями с чугунно-плавильного завода, который расположился на другом берегу пруда.

Вскоре было основано уже 16 заводов, а Мосоловы превратились в знаменитую династию промышленников. О наиболее интересных историях из их жизни и о тонкостях работы с металлом рассказывают на экскурсии в усадьбе.

В усадьбе показывают доменную печь, из ледки которой льется горячий чугун.

Главная гордость имения — чугунная лестница, изготовленная на чугунно-плавильном заводе самих хозяев. Ей скоро стукнет 200 лет, и при этом она хорошо сохранилась.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

Он стоит в Белеве.

В XVII веке его атаковали по очереди крымские татары, литовцы и поляки, разрушили почти до основания, но монастырь выдержал нападения. Позже его восстановили.

Макарьевский монастырь

Место притяжения туристов в монастыре — целительный источник. Чтобы посетить его, нужно приехать в Жабынь Белевского района — это 30 минут езды от Белева.

По преданию, святой Макарий спас жизнь польскому солдату. Он произнес молитву и ударил посохом по 600-летнему дубу, откуда тут же забил спасительный источник.

«Очень много было исцелений и от духовных недугов, и, конечно же, телесных недугов — как следствие исцеления недугов духовных. Люди приезжают сюда, обретают и душевное спокойствие, радость сердечную и, конечно же, укрепляются в вере», — сказал благочинный монастырей Белевской епархии игумен Арсений.

Белевская фабрика пастилы

На фабрике сладкоежек познакомят со всеми этапами производства пастилы. А потом еще дадут продегустировать саму сладость.

«Моечная машина, она моет яблоки. Здесь два человека стоят, засыпается отсюда. Проходит несколько этапов очистки яблоко», — объяснила младший технолог фабрики «Белевские сладости» Белла Саргсян.

Пастила с Белевской фабрики продается в магазинах чуть ли не во всем мире. Для нее производители берут только зеленые кислые яблоки и перетирают их в пюре с помощью большой терки.

На фабрике готовят не только классическую яблочную пастилу. Ассортимент широкий: абрикосовая, сливовая, грушевая — из фруктового пюре, а вишневая, черносмородиновая, брусничная — с добавлением сублимированных ягод.

На фабрике разрешат попробовать только что приготовленную сладость. Гостям предложат взять кусочек пастилы и макнуть его в сахарную пудру.