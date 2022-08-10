Подъездную дорогу к центру «Сенеж» в Солнечногорске достроят в декабре

Еще два земельных участка передали из федеральной собственности для строительства подъездной дороги к центру «Сенеж» в Солнечногорске. Их площадь составила 4,7 гектара. Об этом сообщила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.

Участки на безвозмездной основе передали для строительства дороги М-10 «Россия» — Сенеж. Всего для этого в областную собственность перевели уже девять территорий площадью 10 гектаров, рассказала министр. Работы будут проводить по программе «Безопасные качественные дороги» за счет регионального бюджета. Ее планируют достроить в декабре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. По его словам, некоторые из них завершат досрочно.