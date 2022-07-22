Подъезд на Пионерской улице в Балашихе заявили на конкурс лучших в Подмосковье

Подъезд дома на Пионерской, 9, стал участником конкурса «Лучший подъезд Московской области». Им занимается управляющая компания «Квартал-2005». В прошлом году она заняла второе место.

Источник фото: телеканал «360»

Начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Смирнова отметила, что компания «Квартал-2005» ежегодно занимает в конкурсе призовые места. В этом году они снова хорошо постарались и сделали в подъезде качественный ремонт: уложили плитку на всех этажах, заменили окна, установили энергосберегающие лампы, а на стенах расписали барельефы и лепнину.

Источник фото: телеканал «360»

Директор УК Нина Титова напомнила, что программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье не первый год.

«Мы ежегодно участвуем, оформляем пространство в разной тематике и стилистике. Все работы обсуждаются с жителями, которые с удовольствием принимают участие», — сказала Титова.

По программе «Мой подъезд» жители могут полностью контролировать реализацию работ. Они сами выбирают цвет стен, оформление входной группы, вид полов и перил.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что порядок в Подмосковье поможет обеспечить развитие системы видеонаблюдения.