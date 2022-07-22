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    22 июля 2022, 16:23

    Подъезд на Пионерской улице в Балашихе заявили на конкурс лучших в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Подъезд дома на Пионерской, 9, стал участником конкурса «Лучший подъезд Московской области». Им занимается управляющая компания «Квартал-2005». В прошлом году она заняла второе место.

    Подъезд на Пионерской улице в Балашихе заявили на конкурс лучших в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Начальник управления ЖКХ администрации округа Юлия Смирнова отметила, что компания «Квартал-2005» ежегодно занимает в конкурсе призовые места. В этом году они снова хорошо постарались и сделали в подъезде качественный ремонт: уложили плитку на всех этажах, заменили окна, установили энергосберегающие лампы, а на стенах расписали барельефы и лепнину.

    Подъезд на Пионерской улице в Балашихе заявили на конкурс лучших в Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Директор УК Нина Титова напомнила, что программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье не первый год.

    «Мы ежегодно участвуем, оформляем пространство в разной тематике и стилистике. Все работы обсуждаются с жителями, которые с удовольствием принимают участие», — сказала Титова.

    По программе «Мой подъезд» жители могут полностью контролировать реализацию работ. Они сами выбирают цвет стен, оформление входной группы, вид полов и перил.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что порядок в Подмосковье поможет обеспечить развитие системы видеонаблюдения.