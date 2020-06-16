Под личным контролем. Избирательные комиссии Орехово-Зуева подготовили к голосованию по Конституции

В Орехово-Зуевском городском округе работают 133 участковые избирательные комиссии, где можно будет проголосовать по Конституции. Глава округа Геннадий Панин рассказал, что особенно актуален для них «Мобильный избиратель», ведь многие москвичи летом переезжают к ним и будут голосовать в Подмосковье.

Геннадий Панин рассказал, что в Орехово-Зуевском городском округе две территориальные избирательные комиссии и 133 участковые избирательные. Все они будут задействованы для голосования по изменению Конституции.

«С 15 июня в нашем округе начали работать стойки у „Волонтеров Конституции“. Охвачены все крупные населенные пункты, всего у нас 178 населенных пунктов. Интерес к их работе мы уже чувствуем по социальным сетям. График работы волонтеров с 16:00 до 20:00. Это удобное время, вроде бы и вечернее, для тех, кто работает», — рассказал Панин.

Глава Орехово-Зуева напомнил, что в России действует система «Мобильный избиратель». Все участковые избирательные комиссии уже готовы принимать заявления от жителей других регионов, чтобы проголосовать в округе. Панин отметил, что это возможность особенно актуально для округа, ведь многие москвичи на лето уезжают к ним.

«Все участки обеспечены необходимым техническим оборудованием. Общественная палата ведет достаточно серьезную работу по подготовке корпуса наблюдателей. Порядка 800 человек, будет сформирован корпус наблюдателей», — добавил глава округа.

Панин пообещал, что лично проверит готовность участковых избирательных комиссий.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет основным, он объявлен выходным.