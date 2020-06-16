Под личным контролем. Избирательные комиссии Орехово-Зуева подготовили к голосованию по Конституции
Геннадий Панин рассказал, что в Орехово-Зуевском городском округе две территориальные избирательные комиссии и 133 участковые избирательные. Все они будут задействованы для голосования по изменению Конституции.
«С 15 июня в нашем округе начали работать стойки у „Волонтеров Конституции“. Охвачены все крупные населенные пункты, всего у нас 178 населенных пунктов. Интерес к их работе мы уже чувствуем по социальным сетям. График работы волонтеров с 16:00 до 20:00. Это удобное время, вроде бы и вечернее, для тех, кто работает», — рассказал Панин.
Глава Орехово-Зуева напомнил, что в России действует система «Мобильный избиратель». Все участковые избирательные комиссии уже готовы принимать заявления от жителей других регионов, чтобы проголосовать в округе. Панин отметил, что это возможность особенно актуально для округа, ведь многие москвичи на лето уезжают к ним.
«Все участки обеспечены необходимым техническим оборудованием. Общественная палата ведет достаточно серьезную работу по подготовке корпуса наблюдателей. Порядка 800 человек, будет сформирован корпус наблюдателей», — добавил глава округа.
Панин пообещал, что лично проверит готовность участковых избирательных комиссий.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет основным, он объявлен выходным.