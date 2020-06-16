Следить за голосованием по поправкам в Конституцию будут общественники

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Контролировать процесс на местах будут представители ОП, общественных организаций и политических партий.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала, что ОП сотрудничает по этому вопросу с 18 партиями и с более чем 1,4 тысячи организаций. Ее слова привело РИА «Новости».

Отслеживают в ОП и достоверность сведений, которые распространяются о будущем голосовании. Михеева напомнила о договоренности, достигнутой на недавней встрече с политическими партиями. Информацию о процедуре поручат мониторить специальным экспертам.

«Наши эксперты будут, конечно же, следить за тем, чтобы эта информация была достоверной», — заметила секретарь ОП.

В ходе выступления на пресс-конференции на тему «Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию» Михеева заметила, что в современных реалиях противостоять распространению ложных сведений можно только информационной открытостью.

«Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения», — подчеркнула она.

Общероссийское голосование по поправкам к основному закону страны изначально должно было состояться 22 апреля. Его отложили из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Позже президент РФ РФ Владимир объявил днем голосования 1 июля.