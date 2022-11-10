Подмосковье 10 ноября 2022, 16:26 Почти тысячу незаконных свалок пресекли в лесах Подмосковья с начала года

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В лесах Подмосковья ликвидировали почти тысячу незаконных свалок в этом году. На эти цели выделили 133 миллиона рублей, было убрано 42,5 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«На 2022 год 45 муниципалитетам выделено 133 миллиона рублей для ликвидации 42,5 тысячи кубометров отходов. Контракты заключили 39 муниципальных образований, пять из них от финансирования отказались», — рассказал он.

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Отказались от финансирования Лотошино, Серебряные Пруды, Ступино, Черноголовка и Лыткарино. Лучше всего работы провели в Балашихе, Волоколамске, Рузе и Талдоме. Меньше всего мусора убрали в Одинцове, Орехово-Зуеве, Мытищах и Пушкино.

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Глава Колесхоза региона Олег Баженов рассказал, что на уборку было заявлено 1366 свалок, из которых уже ликвидировали 957.

«При этом все обращения, поступающие через портал „Добродел“, оперативно отрабатываются, информация доводится до муниципальных образований для скорейшей уборки мусора», — добавил он.

Ранее Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц.