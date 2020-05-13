Почти четыре тысячи нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье за месяц

Подмосковные инспекторы нашли почти четыре тысячи нарушений самоизоляции за месяц. Ежедневные рейды начали проводить 14 апреля.

За соблюдением правил следят сотрудники Госадмтехнадзора и полиции. Они патрулируют общественные места и проверяют наличие у жителей пропусков. Контролируют и деятельность организаций.

За четыре недели в Подмосковье составили 3910 протоколов на жителей. Больше всего нарушителей нашли в Реутове — 265, Химках — 227, Красногорске — 181, Одинцове — 137, Мытищах — 135, Сергиевом Посаде — 112, Солнечногорске — 110, Истре — 108, Коломенском — 102 и Ленинском — 96.

Несоблюдение правил обнаружили и в работе юридических лиц. Выявили 1515 нарушений запрета на торговлю и оказание услуг в условиях пандемии.

Больше всего их в Солнечногорске — 117, Красногорске — 99, Подольске — 73, Волоколамске — 65 и других округах. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

А с 12 мая в Московской области стало обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей. Теперь необходимо всегда надевать маску перед выходом из дома.

За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч. За проезд в общественном транспорте без пропуска — пять тысяч.