Почти четыре тысячи нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье за месяц
За соблюдением правил следят сотрудники Госадмтехнадзора и полиции. Они патрулируют общественные места и проверяют наличие у жителей пропусков. Контролируют и деятельность организаций.
За четыре недели в Подмосковье составили 3910 протоколов на жителей. Больше всего нарушителей нашли в Реутове — 265, Химках — 227, Красногорске — 181, Одинцове — 137, Мытищах — 135, Сергиевом Посаде — 112, Солнечногорске — 110, Истре — 108, Коломенском — 102 и Ленинском — 96.
Несоблюдение правил обнаружили и в работе юридических лиц. Выявили 1515 нарушений запрета на торговлю и оказание услуг в условиях пандемии.
Больше всего их в Солнечногорске — 117, Красногорске — 99, Подольске — 73, Волоколамске — 65 и других округах. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.
А с 12 мая в Московской области стало обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей. Теперь необходимо всегда надевать маску перед выходом из дома.
За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч. За проезд в общественном транспорте без пропуска — пять тысяч.