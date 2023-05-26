Подмосковье 26 мая 2023, 14:33 Почти 900 сотрудников лесной охраны вышли на патрулирование в Подмосковье за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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Первый и второй класс пожарной опасности установился в Подмосковье с 19 по 25 мая. За это время на дежурство на лесопожарных станциях выходили 856 сотрудников, а на патрулирование — 894 человека.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, на минувших выходных произошло два пожара, система СОУЛП зафиксировала 59 опасных объектов.

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Жителям напомнили, что при обнаружении огня в лесу необходимо позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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