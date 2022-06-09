Более 700 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 703 тысячи жителей Подмосковья с начала этого года. На дополнительные обследования отправились 222 тысячи человек.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, целенаправленно одну только диспансеризацию прошли более 520 тысяч жителей.

В результате диагностики было выявлено более 16 тысяч случаев заболеваний кровообращения, сахарного диабета, глаукомы и не только Светлана Стригункова.

Обследования позволили обнаружить не менее 500 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

«Мы не перестаем напоминать о важности и необходимости прохождения своевременной диагностики», — подчеркнула Стригункова.

Жители могут проверить здоровье по будням или в выходные. Запись доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по номеру 122.

Можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.