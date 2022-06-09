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    09 июня 2022, 10:48

    Более 700 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 703 тысячи жителей Подмосковья с начала этого года. На дополнительные обследования отправились 222 тысячи человек.

    Более 700 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, целенаправленно одну только диспансеризацию прошли более 520 тысяч жителей.

    В результате диагностики было выявлено более 16 тысяч случаев заболеваний кровообращения, сахарного диабета, глаукомы и не только

    Светлана Стригункова.

    Обследования позволили обнаружить не менее 500 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

    «Мы не перестаем напоминать о важности и необходимости прохождения своевременной диагностики», — подчеркнула Стригункова.

    Жители могут проверить здоровье по будням или в выходные. Запись доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по номеру 122.

    Можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.