Воробьев назвал меры поддержки врачей в Московской области

Власти в регионах должны уделять особое значение сотрудничеству с системой здравоохранения, решать вопросы первичного звена, поддерживать терапевтов, педиатров и медиков другого профиля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что в Подмосковье ведет активную работу по привлечению врачей. Здесь для них предусмотрены дополнительные выплаты и другие меры поддержки.

«Подмосковье — весьма большой регион и он развивается. У нас 115 тысяч медицинских работников. Нет смысла рассуждать, насколько востребовано качественное здравоохранение, особенно последние два года. И те поступки, подвиги, которые совершили наши врачи, говорят о том, что со своей стороны мы, региональные, муниципальные власти, должны уделять особое значение сотрудничеству с системой здравоохранения», — подчеркнул губернатор, выступая форуме Национальной медицинской палаты.

Центральной темой форума был вопрос о состоянии и дальнейшем повышении качества системы здравоохранения Подмосковья, а также усилении роли Московского областного объединения врачей.

Воробьев обратил внимание, что о проблемах первичного звена известны часто говорит президент России, они известны, и этому важно уделять внимание.

Мероприятия, которые направлены на поддержку терапевтов и педиатров, у нас тоже являются приоритетными. Мы ведем активную работу по привлечению врачей. У нас реализуются большие федеральные проекты, в частности, в Красногорске строится областной детский госпиталь, где будет 28 профилей, врачи самых высоких квалификаций Андрей Воробьев губернатор Московской области

Глава Подмосковья отметил, что для медиков в регионе предусмотрены дополнительные выплаты, предоставление земли, компенсация за аренду жилья тем, кто приезжает в область. Помимо этого, он указал на важность командной работы. В настоящее время у главврачей, руководителей отделений есть возможность прямой связи с министром здравоохранения региона, представителями власти. Такой постоянный диалог важен для оперативного решения проблем, возможности слышать новые инициативы, подчеркнул Воробьев.

Педиатр и хирург, президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль в своем выступлении указал на то, что работал в Подмосковье 20 лет, это его родина, и сейчас он внимательно следит за тем, что происходит в регионе.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня Московская область немало вкладывается в здравоохранение, уже многое сделано. Надо, чтобы каждый житель региона был доволен медициной — я надеюсь, что благодаря губернатору и его команде, так оно и произойдет, и все мы будем гордиться здравоохранением Московской области. Она достойна этого», — сказал Рошаль.

На форуме подняли и тему первичной специализированной аккредитации медиков. Она проходит на базе оборудованного правительством области аккредитационно-симуляционного центра МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. В работе комиссий задействованы 485 специалистов из ведущих медицинских организаций Подмосковья.

Под аккредитацией понимается допуск к больному только врача, прошедшего строгий экзамен у самого профессионального медицинского сообщества. В прошлом году в России ее не смогли пройти 11% от общего количества закончивших ординатуру. Участники форума указали на необходимость разработки четкого алгоритма действий в этой ситуации — чтобы человек был при деле, но при этом в рамках своей реальной компетенции.

Источник фото: телеканал «360»

«Раньше, человек, отучившийся два года, мог сразу идти оказывать помощь больному. Сейчас не так — ты отучился два года и профессиональное сообщество должно посмотреть, достаточно ли у тебя знаний и умений для этого», — пояснил Рошаль.

По его мнению, для пациентов это однозначно хорошо, а для тех, кто выпустил недоученного специалиста — это сложно и, конечно, это проблема для самих тех, кто не проходит.

«Но это значит — учись!» — сказал врач.

Отдельное внимание уделили инициативам по изменению законодательства о врачебной деятельности. Главный врач Ногинской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лившиц сообщил, что Национальная медицинская палата (НМП) принимала участие в разработке поправок к Конституции России, которые были приняты.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь НМП выходит с предложениями по дальнейшему их развитию. Они уже касаются и терминологии, и социальных гарантий медработникам, и много другого», — сказал он.

Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, выступая перед участниками форума, поднял тему профессиональных некоммерческих медицинских организаций в системе здравоохранения.