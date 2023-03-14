Подмосковье 14 марта 2023, 09:23 Почти 90% подтоплений устранили в Подмосковье за выходные Главное управление содержания территорий Московской области / Главное управление содержания территорий Московской области

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За выходные в Подмосковье устранили 85% подтоплений, которые возникли из-за непогоды. Уборку улиц обеспечивали 1274 единицы техники и 14 521 рабочий. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий.

По словам Светланы Аиповой, подтопления устранили на 100% в 38 городских округах. Среди них Богородский, Наро-Фоминск, Домодедово, Красногорск, Воскресенский и Орехово-Зуево.

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«Из 427 выявленных проблемных адресов Московской области коллеги отработали 85%, используя методы водоотвода и механизированной откачки», — добавила она.

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Светлана Аипова также отметила, что самой частой проблемой после зимы становится оледенение ливневой канализации, поэтому в ближайшее время все решетки очистят ото льда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все округа региона вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды. Последним среди отстающих было Фрязино.

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