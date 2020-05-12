Почти 90% подмосковных пассажиров надели маски в первый день действия новых правил

В первый день масочного режима в Подмосковье почти 90% пассажиров общественного транспорта надели эти средства защиты. Теперь они стали обязательными для каждого жителя.

Пока инспекторы лишь напоминают об этом и предупреждают о возможных последствиях, но садиться в транспорт без масок уже нельзя. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Так, утром 89% пассажиров, которые позаботились о средствах индивидуальной защиты, воспользовались железнодорожным транспортом, а 91% — автобусами.

Ношение маски с 12 мая сделали обязательным по поручению губернатора. При нарушении новой меры защиты населения предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.

Общий режим самоизоляции из-за коронавируса в столице и Подмосковье продлили до 31 мая.

Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми. Кафе, рестораны не могут принимать посетителей. Разрешены лишь доставка еды и продажа навынос.

Продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости.

Ранее «360» собрал все ответы на главные вопросы о масочном режиме в Подмосковье.