    12 мая 2020, 16:10

    Почти 90% подмосковных пассажиров надели маски в первый день действия новых правил

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В первый день масочного режима в Подмосковье почти 90% пассажиров общественного транспорта надели эти средства защиты. Теперь они стали обязательными для каждого жителя.
    Почти 90% подмосковных пассажиров надели маски в первый день действия новых правил

    Пока инспекторы лишь напоминают об этом и предупреждают о возможных последствиях, но садиться в транспорт без масок уже нельзя. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Так, утром 89% пассажиров, которые позаботились о средствах индивидуальной защиты, воспользовались железнодорожным транспортом, а 91% — автобусами.

    Ношение маски с 12 мая сделали обязательным по поручению губернатора. При нарушении новой меры защиты населения предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.

    Общий режим самоизоляции из-за коронавируса в столице и Подмосковье продлили до 31 мая.

    Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми. Кафе, рестораны не могут принимать посетителей. Разрешены лишь доставка еды и продажа навынос.

    Продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости.

    Ранее «360» собрал все ответы на главные вопросы о масочном режиме в Подмосковье.