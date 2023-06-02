Подмосковье 02 июня 2023, 17:54 Почти 800 предприятий получили статус социальных в Подмосковье с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Почти 800 компаний из Подмосковья получили социальный статус с начала года. Часть заявок поступила в первые.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, социальный статус подтвердили почти 600 компаний в этом году. Еще 200 получили его впервые.

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«Суммарно на данный момент социальными компаниями в Подмосковье признано 799 субъектов МСП. Всего в 2023 году было подано около 850 заявок», — добавила она.

Статус социального предприятия дает доступ к разным мерам поддержки, среди которых субсидии и гранты. Полученные средства предприниматели могут направить на ремонт, аренду, оплату коммунальных услуг и многое другое. Прием заявок на участие в конкурсном отборе начнется 1 августа. Подать их можно будет на «Госуслугах».

Подтверждать социальный статус предприятия должны ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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