Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске | 360°

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06 октября 2022, 13:57

Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске

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Крытая автостоянка открылась в городском поселении Сычево в Волоколамске. На ней смогут разместиться 198 автомобилей. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь отапливаемой стоянки превысила 15 тысяч квадратных метров. На ней 198 мест для автомобилей и склад для хранения 6500 паллет. Ей смогут пользоваться жители всех близлежащих населенных пунктов. На объекте смогут трудоустроиться 79 человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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