Почти 8 миллионов упаковок льготных лекарств выдали в Подмосковье в 2021 году

В 2021 году жителям Московской области выдали 7,9 миллиона упаковок льготных лекарств. Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

В Московской области льготные лекарства получают более 608 тысяч жителей. В медорганизации Подмосковья в 2021 году за лекарствами обратились свыше 322 тысяч человек, финансирование составило 12,8 миллиарда рублей. Среднемесячный размер соцвыплат, который получают 44% льготников, составил 1,9 тысячи рублей.

Андрей Голубев отметил, что Подмосковье является одним из лидеров среди регионов РФ по обеспечению лекарствами. Он добавил, что в бюджете Московской области на 2022 год на эти цели будет выделено 18 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что свыше миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с сентября.