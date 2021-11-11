Общественники предложили разработать опцию «Логистика индивидуальной закупки лекарств» для льготников в Подмосковье

Общественники Московской области обсудили обеспечение льготников лекарствами. Круглый стол в Москве провел комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. В нем приняли участие представители областной прокуратуры, Минздрава, Контрольно-счетной палаты и общественных организаций Подмосковья.

Поскольку в регионе есть проблемы с индивидуальными закупками лекарственных препаратов для больных муковисцидозом, по решению врачебных комиссий председатель правления РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина выступила на заседании с конструктивными предложениями.

В частности, на круглом столе предложили сделать опцию «Логистика индивидуальной закупки» доступной пациенту в его личном кабинете на сайте госуслуг Московской области. Пользователю должна быть доступна логистика от информации о проведении ВК и прохождении документов в Минздраве до даты поставки лекарственного препарата в аптеку «Мособолмедсервис».

«Очень надеюсь, что наши предложения возьмут в работу и больные муковисцидозом начнут получать жизненно необходимые лекарственные препараты без задержки и со строгим соблюдением законов РФ», — сказала Алекина.

Как уточнила председатель правления организации «Помощь больным муковисцидозом», речь идет о препаратах, имеющихся на российском рынке и у дистрибьюторов, не находящихся на перерегистрации.

Предложенная на заседании опция будет способствовать снятию социальной напряженности, исключит возможные ошибки человеческого фактора, а пациент и его лечащий врач будут иметь адекватную информацию о сроках обеспечения лекарствами.