Более миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с сентября

В медицинских организациях Подмосковья с сентября начали оформлять электронные рецепты на льготные лекарственные препараты. В неделю выдают порядка 100 тысяч таких рецептов, рассказала министр здравоохранения региона.

«Жители оценили удобство сервиса, так как такой рецепт всегда под рукой и его невозможно потерять или испортить. На приеме его оформит врач, а пациенту нужно будет получить в аптеке лекарство», — отметила министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Получить выписанные лекарства жители Подмосковья могут в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

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