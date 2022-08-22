Почти 7,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» в очередной раз состоялась в Подмосковье. За минувшие выходные профосмотр прошли почти 7.5 тысячи человек в 28 городских округах. Среди них — Серпухов, Долгопрудный, Егорьевск и другие муниципалитеты.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что акцию проводят в регионе с начала июля, и она стала очень популярна у жителей.

«За прошедшие выходные свое здоровье проверили почти 500 человек, а с начала проведения акции уже почти 7,5 тысячи», — добавил она.

В парках гости могут пройти антропометрию, измерить давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и при желании — пройти вакцинацию от коронавируса. При необходимости врачи направят пациента на углубленную диспансеризацию, а результат исследований появятся в личном кабинете на «Госуслугах».

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