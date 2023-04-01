Подмосковье 01 апреля 2023, 11:23 Почти 700 детских и спортивных площадок отремонтируют в Химках в апреле

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Масштабные работы по генеральной уборке улиц начались в Химках 1 апреля. Во время месяца чистоты и благоустройства коммунальщики будут ежедневно приводить в порядок по 25 дворов округа и за апрель отремонтируют почти 700 детских и спортивных площадок.

К летнему сезону подготовят более семи миллионов квадратных метров городских пространств. Коммунальным службам предстоит отремонтировать и окрасить почти 185 тысяч метров бордюров, опилить деревья и кусты, высадить не менее 20 тысяч цветов, подготовить к запуску 15 фонтанов и очистить территории всех 55 памятников и мемориалов.

Дорожные службы округа уже приступили к ремонту проезжей части и ликвидировали более 1500 ям. В планах ремонтировать до 120 ям в день.

Депуты вместе с управляющими компаниями составили план уборки дворовых территорий — ежедневно будут наводить порядок минимум в 25 дворах. Так, в первый день месяца чистоты и благоустройства отремонтируют малые архитектурные формы во дворах дома № ½ на Школьной улице и дома № 3 на Московской улице. В порядок приведут детские площадки около дома № 51 на Первомайской улице, а также рядом с домами № 3 и № 1/53 на улице Микояна.

«Целый месяц мы сосредоточим все усилия, чтобы подготовить город к лету. Приведем в порядок дворы, улицы, парки, скверы и дороги. Приглашаю всех химчан к участию в субботниках и экологических акциях. Большой командой сделаем наш город чище, уютнее и комфортнее», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в округе проведут два субботника. Субботник «Начни с себя» пройдет 8 апреля в 10:00. Сотрудники городских предприятий наведут порядок на рабочих местах и территориях около учреждений.

Общегородской субботник намечен на 22 апреля. Участие в нем примут жители округа, сотрудники администрации, ЖКХ, «Объединенного городского хозяйства», депутаты, представители химкинских предприятий и управляющих компаний. Для этого подготовили необходимый инвентарь — более 54,5 тысяч лопат, метел, граблей и резиновых перчаток.

Кроме того, 28 апреля состоится эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Она приурочена ко Дню Победы и проходит в Подмосковье с 2013 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. Он отметил, что в регионе есть достаточное количество ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.

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