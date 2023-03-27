Подмосковье 27 марта 2023, 12:25 Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов Подмосковья Губернатор Воробьев поручил проследить за весенней уборкой территорий Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Дворы, парки и общественные пространства Московской области ждет традиционная весенняя уборка после зимы. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок. Об этом на совещании правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что тема весенней уборки станет главной в повестке сегодняшней встречи глав муниципальных образований и членов правительства.

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«Сегодня наша повестка будет соответствовать тому, что является важным. Прежде всего, это весенняя уборка. Традиционно после зимы для всех, кто находится сегодня на местах, — и на земле, и для наших отраслевиков — это не является чем-то новым», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что у него нет никаких сомнений, что все хорошо знакомы с основными мероприятиями весенней уборки.

«Осталось их качественно реализовать. Самое главное — есть ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок», — добавил Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что традиционная весенняя уборка пройдет в 15 тысячах дворов, во всех парках и общественных пространствах Московской области. Отдельно губернатор поручил предупредить руководителей предприятий о необходимости навести порядок на прилегающих территориях.

Работу по избавлению лесов Московской области от аварийных и сгнивших деревьев уже начали проводить специалисты. Всего в планах вырубить более 3000 стволов, которые представляют опасность. Сегодня часть работ уже выполнили на 18%.