Подмосковье 29 марта 2023, 16:57 Месяц благоустройства с субботниками и экоакциями начался в Химках

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Химки присоединятся к месяцу чистоты и благоустройства, который стартует в Подмосковье 1 апреля. Жители округа смогут поучаствовать в экологической акции и двух субботниках.

Коммунальщики приведут в порядок более семи миллионов квадратных метров городских пространств, отремонтируют дороги и ограждения, покрасят бордюры, опилят кусты и деревья. За месяц благоустройства планируется привести в порядок детские площадки в 716 дворах, отремонтировать 250 скамеек и малых архитектурных форм.

Также в Химках высадят цветы, подготовят к запуску фонтаны и приберутся на территории памятников и мемориалов.

«Весь апрель мы посвятим весенней уборке и благоустройству любимых Химок. В этой работе примут участие не только сотрудники коммунальных служб, но и сотрудники городских предприятий, все неравнодушные жители», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первый муниципальный субботник «Начни с себя» состоится 8 апреля. В этот день на уборку территории выдут сотрудники организаций, бизнеса, предприятий бюджетной сферы, чтобы навести порядок около учреждений.

Второй общегородской субботник пройдет 22 апреля. Все жители округа смогут присоединиться к уборке во дворах и на улицах, в парках и скверах.

Завершит месяц акция «Лес Победы», которая пройдет 29 апреля. Участники смогут своими руками посадить деревья и кустарники, отдав должное памяти воинов Великой Отечественной войны и сделав Химки еще зеленее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.

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