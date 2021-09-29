Почти 70 населенных пунктов газифицируют в Серпухове по президентской программе до конца года

В городском округе Серпухов до конца года газ проведут в 68 деревень и поселков. Работы произведут в рамках президентской программы «Социальная газификация». Об этом стало известно на заседании областного штаба по соцгазификации под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Как сообщили в пресс-службе Минэнергетики региона, в заседании приняли участие очно и онлайн все главы муниципалитетов Подмосковья и представители смежных организаций.

На совещании обсудили различные вопросы, связанные с реализацией проекта соцгазификации в Московской области. В частности, прохождения газопровода по территории водных, лесных массивов, дорожных трасс. В Минэнерго уточнили, что в правительстве РФ разрабатывают комплекс мер, которые смогут обеспечить законодательную базу для решения подобных вопросов.

Отдельное внимание Евгений Хромушин обратил на необходимость держать на особом контроле тему обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. К примеру, в городском округе Чехов из 8034 квартир, где спецорганизации провели техническое обслуживание газового оборудования, в 1477 случаях потребовался ремонт. Соответственно, порядка 20% газовых приборов были потенциально опасны.

Всего в рамках президентского проекта «Социальная газификация» до конца 2022 года газ бесплатно подведут до границ земельного участка к 115 тысячам домовладений в 2,9 тысячи населенных пунктов Подмосковья. Работы уже полностью завершены в 255 населенных пунктах.