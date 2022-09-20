Устройства для отражения света повысили безопасность на 80 участках дорог в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 10:28 Поделиться Telegram

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Viber Устройства для отражения света повысили безопасность на 80 участках дорог в Подмосковье

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Работа по установке катафотов на региональных дорогах завершается в Подмосковье. Смонтировали уже более 6,8 тысячи светоотражателей, что составило 90% от общего плана.

«Установка таких элементов — это наша работа на опережение, чтобы минимизировать съезды с полосы и встречные столкновения. Работы проводят на участках дорог с опасными поворотами вне населенных пунктов, а также на аварийных участках, где были зафиксированы аварии с летальным исходом. До конца года будет смонтировано свыше 7,5 тысячи катафотов на 100 участках дорог в 26 округах Подмосковья», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Катафоты создают шумовой эффект, привлекая внимание водителей. Таким образом снижается вероятность выезда на встречную полосу и съезда с дороги. Наибольший объем работ выполнен в Солнечногорске, Щелкове и Можайске.

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В Солнечногорске установили более 560 катафотов на четырех участках Пятницкого шоссе и на двух участках М-10 «Россия» — Головково. В Щелкове смонтировали более 640 устройств на шести участках дороги Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера. И почти 450 катафотов установили на двух участках Можайского шоссе и других дорогах округа.

Катафоты устанавливаются в Подмосковье с 2019 года, за этот период на дорогах появилось свыше 150 тысяч таких элементов. Это позволило снизить аварийность и повысить уровень безопасности дорожного движения.

В сентябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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