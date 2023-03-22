Подмосковье 22 марта 2023, 14:08 Почти 7 тысяч гибких подводок бесплатно заменили для газовой безопасности в домах Подмосковья ГЖИ МО

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С начала действия акции «Гибкая подводка» в этом году в квартирах Подмосковья заменили 6,4 тысячи неисправных и старых деталей. Это помогло повысить безопасность использования техники.

Как рассказала глава ГЖИ Ольга Федина, неисправности устранили также в 572 квартирах, куда ранее не могли попасть газовые службы. Теперь их хозяева могут безопасно использовать оборудование. Это 148 квартир в Чехове, 74 в Электростали, 45 во Фрязине и 39 — в Шаховской.

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Больше всего гибких подводок заменили в Реутове, это 580 деталей. Еще 500 — в Егорьевске, 492 — в Коломне и 461 — в Домодедове.

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«Риски, связанные с состоянием оборудования и вентиляции, помогает предупредить своевременное техобслуживание и замена неисправных деталей ВКГО. И мы очень рассчитываем на осознанный взрослый подход жителей к безопасности своей, близких, соседей и всего дома», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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