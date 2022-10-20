Еще 60 школьников стали частью кадетского движения в Шатуре | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 09:36 Еще 60 школьников стали частью кадетского движения в Шатуре

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Церемонию посвящения в кадеты прошли почти 60 школьников из Шатуры. Они будут служить на благо Отечеству и станут примером для младших.

Кадетское братство в школе №4 в Шатуре состоит из семи классов. Образовательная программа ничем не отличается, но после школы ребята занимаются танцами, проходят строевую подготовку, встречаются с военными, посещают экскурсии по местам боевой славы и учатся в автошколе ДОСААФ.

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«Я очень горжусь тем, что я вступил в ряды кадетов. Кадет делает класс дружным, все начинают друг другу помогать, также появляются новые дополнительные уроки», — поделился ученик восьмого класса Илья.

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Впервые кадетский класс открылся в школе №4 в 2018 году. Его ученики отличаются дисциплиной и собранностью, а также особой формой. По традиции директор Елена Козлова подарила юным кадетам торты.

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