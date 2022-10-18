Андрей Воробьев объявил о старте осеннего призыва в Подмосковье 1 ноября | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:34 Андрей Воробьев объявил о старте осеннего призыва в Подмосковье 1 ноября

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Призыв на срочную службу в Московской области начнется 1 ноября. Дату перенесли из-за частичной мобилизации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С 1 ноября, а это тоже важно понимать, у нас открывается призыв на срочную службу. Вы знаете, что эта дата была смещена из-за того, что была достаточно напряженная работа по частичной мобилизации», — сказал глава региона.

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Он напомнил, что в Подмосковье продолжит работать горячая линия 122, по которой жители могут получить ответы на любые вопросы, связанные с частичной мобилизацией.

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Ранее губернатор заявил о досрочном завершении частичной мобилизации в Подмосковье. Работу по призыву вели 30 военкоматов.