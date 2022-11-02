Почти 550 аппаратов УЗИ и ЭКГ поступило в больницы Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 14:14 Почти 550 аппаратов УЗИ и ЭКГ поступило в больницы Подмосковья с начала года

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По программе модернизации первичного звена медучреждения Подмосковья получили 542 единицы новой техники. Это аппараты УЗИ, ЭКГ, видеоэндоскопии, электрокоагуляторы и другое. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Она сообщила, что на новое оборудование потратили свыше 370 миллионов рублей.

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«Важно оснащать современной медицинской техникой не только больницы в крупных городах, но и медицинские организации на отдаленных территориях», — добавила она.

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Новую технику поставили в больницы Воскресенска, Пушкино, Истры и другие. Главврач больницы Дмитрова Александр Авакян рассказал, что их учреждение получило 32 единицы оборудования, это холтеры, аппараты ЭКГ, риноскопы и другие. Их уже начали использовать в работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.