Почти 500 IT-управленцев Подмосковья зарегистрировались в конкурсе «Лидеры России»

Московская область входит в топ-3 регионов по количеству участников IT-направления конкурса «Лидеры России». Зарегистрировалось уже 488 человек, сообщил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 17 мая на сайте лидерыроссии.рф/it2021. Подать заявки могут специалисты IT в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

Победа в направлении «Информационные технологии» конкурса дает массу преимуществ и возможностей — наставничество от лучших представителей сферы ИТ в России, работу или стажировку в органах государственной власти и компаниях, реализующих проекты цифровой трансформации, повышение квалификации в лучших учебных заведениях страны, а также участие в международных IT-форумах, общественных и экспертных советах в проектах государственных органов власти.

В 2018–2019 годах наставником конкурса «Лидеры России» был губернатор Московской области Андрей Воробьев. В этом году в число наставников вошел министр цифрового развития России Максут Шадаев, а куратором направления «Информационные технологии» является зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что 26 марта 2021 года президент России Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России» 2021–2022 гг. Он проходит в несколько этапов. Регистрационная кампания стартовала 31 марта и закрывается 17 мая 2021 года. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и продлятся до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.