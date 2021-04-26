Путин и Макрон обсудили по телефону Донбасс и Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. На повестку были, в частности, вынесены вопросы о ситуации в Донбассе, а также обстановка в Нагорном Карабахе.

В ходе разговора Макрон выразил мнение, что России необходимо «снижать напряженность в отношениях с Украиной». Помимо этого, стороны пришли к договоренности, что в ближайшее время они объявят об инициативе по поиску решения кризиса в Нагорном Карабахе.

В пресс-службе Кремля пока не прокомментировали телефонные переговоры Путина и Макрона.

Ранее лидер Франции провел личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Париже. После этого Зеленский заявил, что готов провести переговоры с президентом РФ «в любой точке украинского Донбасса».

В ответ Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве. Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока ни дата, ни место возможной встречи Путина и Зеленского не определены.