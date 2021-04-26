Почти 50 детей из Подмосковья стали лауреатами конкурса чтецов «Вселенная семьи»

Лауреатов конкурса чтецов «Вселенная семьи» наградили в Российской государственной детской библиотеке. Победителями и призерами стали 48 детей и подростков из 15 муниципалитетов Подмосковья, среди которых городские округа Пушкинский, Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Дубна, Истра, Коломна, Одинцово и другие.

Участники читали стихи на четырнадцати языках — звучала лирика на азербайджанском, арабском, армянском, греческом, иврите, итальянском, молдавском, французском, таджикском, татарском, украинском, узбекском и даже арамейском. Среди лауреатов есть и юные поэты, они выступили со своими авторскими произведениями.

Каждый год организаторы подбирают новую и глубокую тематику. В этот раз ребятам предложили прочитать произведения о семье, семейных ценностях и малой родине.

Среди лауреатов — 15 жителей Пушкинского округа, самому младшему из них всего 5 лет — Ошер Куравский прочитал стихотворение на иврите «Город Ерушалаим» и завоевал Гран-при в номинации «Чтение на национальном языке».