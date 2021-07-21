Почти 5 тысяч проб молочной продукции проверили в Подмосковье с начала года

Сотрудники ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области провели более 4,7 тысячи исследований в рамках мониторинга молока и молочной продукции на показатели качества и безопасности с начала года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Прежде чем попасть на прилавки магазинов вся молочная продукция, поступающая от сельхозпроизводителей Подмосковья, обязательно проходит лабораторные исследования на качество и безопасность», — отметил Воскресенский.

По итогам исследований было выявлено несоответствие в 130 пробах. Некачественную и фальсифицированную молочную продукцию не допускают на потребительский рынок.

Министр добавил, что за 2020 год было проверено более 10,6 тысячи проб молока и готовой молочной продукции, в 353 образцах выявили несоответствие требованиям.

Ранее Сергей Воскресенский напомнил жителям Подмосковья об опасности африканской чумы свиней.