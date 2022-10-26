Почти 5 тысяч человек посетили творческие встречи с Дмитрием Маликовым в Подмосковье за месяц | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:02 Почти 5 тысяч человек посетили творческие встречи с Дмитрием Маликовым в Подмосковье за месяц

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«Уроки музыки» с Дмитрием Маликовым прошли в 10 округах Подмосковья. За месяц участниками занятий 300 юных воспитанников школ искусств, а наблюдали за ними почти пять тысяч зрителей.

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Программа творческих встреч предназначалась в первую очередь для учащихся детских школ искусств Подмосковья. Они смогли выступить с народным артистом на одной сцене. Занятия прошли в Клину, Жуковском, Королеве, Одинцове, Орехово-Зуеве, Красногорске, Павловском Посаде, Пушкино и Ленинском округе.

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