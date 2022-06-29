Почти 5 миллионов электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье

Подмосковные врачи оформили уже почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства с осени. Для жителей это упростило получение медикаментов в аптеках.

Как напомнила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, электронные рецепты начали выписывать с сентября прошлого года. Их оформляют во время приемов пациентов.

В отличие от бумажного, электронный рецепт не теряется, не мнется, не портится Светлана Стригункова.

Она уточнила, что с начала этого года оформили 2,9 миллиона электронных рецептов. Увидеть их можно онлайн — в личном кабинете пациента на «Госуслугах» Подмосковья.

Чтобы получить выписанное лекарство, нужно посетить аптеку сети «Мособлмедсервис», назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Второй вариант — сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.

Возможность получить бумажную версию рецепта сохранили. При желании пациент сможет попросить о таком формате.