Почти 440 врачей Подмосковья бесплатно получили земельные участки с июля

Уже 435 подмосковным врачам предоставили земельные участки. Это стало возможным благодаря новой льготной программе, введенной губернатором региона Андреем Воробьевым. Она начала работать в июле прошлого года.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, задача новой льготы — не только поддержать существующих врачей, но и привлечь новых.

С начала года земельные участки получили 149 врачей в 19 городских округах Подмосковья Светлана Стригункова.

Она напомнила, что теперь врачи смогут построить свои дома и бесплатно оформить участки в собственность.

С начала этого года землю получили медики из Домодедова, Коломны, Чехова, Орехово-Зуева, Дмитрова, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Лосино-Петровского, Можайска, Рузы, Павловского Посада, Пушкино, Сергиева Посада, Щелкова, Шатуры, Талдома, Солнечногорска и Серпухова.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что претендовать на участок могут врачи по одному из 36 узких профилей.