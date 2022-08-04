Почти 40 медицинских центров отремонтируют в Подмосковье к концу сентября

Ремонт в 39 медицинских организациях стартовал в Подмосковье. Это поликлиники, стационары, ФАПы и пункты скорой помощи. Об этом рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Программа ремонта в медорганизациях проводится в Подмосковье. Как рассказала зампред, регион уделяет особое внимание созданию комфортных условий для пациентов.

«В прошлом году мы отремонтировали 135 объектов. Сейчас начали работы еще на 39», — рассказала она.

В программу вошли девять поликлиник, шесть стационаров, 13 ФАПов и 11 пунктов скорой помощи. Завершить работы планируют до конца сентября.

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