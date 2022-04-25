Почти 4 километра дорог отремонтируют в Химках в 2022 году

В Московской области отремонтируют более 800 участков дорог общей протяженностью более 1,1 тысячи километров в 2022 году. В Химках проведут ремонтные работы на 3,9 километра дорожного полотна.

По результатам голосования на портале «Добродел» в Подмосковье произведут ремонт 34% от общей программы — всего около 280 участков дорог. В Химках по результатам голосования на «Доброделе» в план ремонта включили Вашутинское шоссе в Старых Химках и улицу Соколовскую.

Из региональных дорог в программу ремонта на 2022 год включили участок улицы Бабакина в Новых Химках. Среди муниципальных дорог — улица Первомайская в микрорайоне Сходня, улицы Комсомольская и Песчаная в Подрезкове, улицы Железнодорожная, Мцыри и Шевченко в Фирсановке, а также парковка платформы Подрезково.

Всего в Московской области отремонтируют 704 километра дорог в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Основная программа ремонта дорог стартовала в апреле, завершить ремонтный сезон планируется к осени.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах, запланированных на 2022 год.