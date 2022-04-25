Ремонт дорог начался еще в 13 городских округах Подмосковья

Запланированный на этот год ремонт дорог начался еще в 13 округах Подмосковья. К работе приступил «Мосавтодор». На выбранных участках заменят асфальтовое покрытие и сделают выравнивающий слой.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что речь идет о ремонте региональных дорог на 15 объектах в 13 городских округах.

Среди них Люберцы, Одинцово, Ленинский, Дмитров, Клин, Богородский, Воскресенск, Егорьевск.

Также к этому списку относятся Зарайск, Кашира, Павловский Посад, Ступино и Можайск.

«С 25 апреля „Мосавтодор“ приступил к выполнению плана 2022 года по ремонту региональных дорог», — сообщили в ГБУ.

За апрель и май в Подмосковье исправят основное количество дорожных дефектов после затяжной зимы. С начала месяца уже устранили более 39 тысяч ям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.