Почти 35 тысяч зрителей посетили театр «Наш дом» в Химках с начала года | 360°

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Почти 35 тысяч зрителей посетили театр «Наш дом» в Химках с начала года

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Развитие флагманского театра «Наш дом» обсудили в Химках на общегородском совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. С начала года его посетили почти 35 тысяч человек.

Дмитрий Волошин рассказал, что «Наш дом» ежегодно участвует в фестивалях, форумах и обменных гастролях по всей России.

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«В рамках муниципальной программы „Культура“ ранее мы провели комплексную реконструкцию театра, в частности оборудовали новую сцену. Сейчас эту работу продолжаем — выделяем дополнительное финансирование на его развитие», — добавил он.

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За последние три года театр получил новое световое и звуковое оборудование, инструменты, сценическую электрическую лебедку и многое другое.

Театр работает уже 25 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Ежегодно его посещают все больше зрителей. Для них в репертуаре есть свыше 90 постановок на любой вкус.

Этой осенью артисты удивят посетителей двумя премьерами. Это «Закавыка» по мотивам рассказов Василия Шукшина и «Сказка о царе Салтане».

«Наш дом» стал одним из первых театров, вступивших в проект «Пушкинская карта». Возможностью воспользовались уже 400 человек, а самыми популярными постановками стали «Морфий» и «Доктор. Первый год» Михаила Булгакова, «Любовь и карты» Николая Островского и другие.

Рост числа посетителей театра — показатель высокого спроса среди наших жителей и гостей города на культурный досуг. Будем и дальше развивать это направление

Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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