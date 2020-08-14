Почти 300 участков предоставят многодетным семьям в Подмосковье

С момента отмены режима самоизоляции Минмособлимуществом согласовано предоставление 178 земельных участков подмосковным многодетным семьям. Для этого администрациями округов были подобраны почти 22 гектара земли. Также согласованы схемы еще 115 земельных участков, которые в настоящее время формируются для передачи семьям с тремя и более детьми, уточнила Наталья Адигамова.

«Кроме того, для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям в Раменском округе было изменено целевое назначение участка площадью 18,6 гектара, а в Павловском Посаде — для участка 3,9 га. После оформления и межевания земли администрация Раменского округа сможет обеспечить участками более 100 многодетных семей, а в Павловском Посаде — несколько десятков семей», — добавила министр.

С начала июня был согласован 21 земельный участок в Истре, 19 — в Егорьевске, 18 участков в Орехово-Зуеве, 17 — в Ступине, 16 — в Солнечногорске, по 13 — в Бронницах и Зарайске, по 11 — в Сергиево-Посадском и Шатуре, 7 — в Дубне, 6 — в Луховицах, по 5 — в Лотошине и Коломенском, 4 участка — в Щелкове. Также согласованы участки для многодетных семей в Богородском, Можайском, Раменском, Одинцове, Наро-Фоминске, Пушкине, Рузе, Волоколамске, Красноармейске, Кашире.

Схемы для последующей передачи земельных участков семьям утверждены для 12 городских округов. Среди них Домодедово, Орехово-Зуево, Чехов, ЗАТО Молодежный, Луховицы, Шаховская, Одинцово, Зарайск, Можайский, Коломенский, Волоколамский, Рузский округа.